Geschickter Lauf

Wasser ist essenziell, umso wichtiger ist es, in welcher Form dieses transportiert wird. Mittlerweile gibt es unzählige Varianten. Eine, die seit mehr als 24 Jahren auf dem Markt ist und als beliebter Designklassiker gilt, ist "Tara". Die Zweigriff-Armatur lag Anfang der Neunziger nicht im Trend, damals dominierten Einhebelmischer die Haushalte. Man schuf also zeitgleich einen neuen Archetypus für Küche und Bad. 2008 erhielt das Modell des deutschen Herstellers Dornbracht eine Verjüngungskur. Sieger Design verfeinerte den Klassiker in Design und Technik als Maßstab für die Zukunft.

Foto: Dornbracht

Der Körper der Armatur wurde etwas verlängert, um "Tara" optisch nach oben zu strecken. Rosetten und Griffe wurden ebenfalls verschlankt, die Konturen geschärft. Dadurch konnte man Geometrie und Symmetrie noch mehr aufeinander abstimmen sowie die klare Formensprache des Entwurfs zusätzlich herausarbeiten. Die Kreuzgriffe verbindet Zeitgemäßes mit Altbewährtem. Zudem wurde eine limitierte Serie aufgelegt. Die Black Edition verfügt über eine mattschwarze und die White Edition über eine mattweiße Oberfläche. Ein haptisches Zitat an die Avantgarde sowie das Zeitalter des Bauhaus. www.dornbracht.com