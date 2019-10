German Design Award für Österreichische Werkstätten

Form folgt Funktion. Nach diesem Prinzip arbeitet heute jeder Designer, der etwas auf sich hält. Josef Hoffmann, Architekt und Designer, predigte das schon vor über hundert Jahren. Gemeinsam mit Koloman Moser begründete er 1903 die Wiener Werkstätten. Daraus sind 1948 die Österreichischen Werkstätten entstanden.

Ziel dieser Handelsunternehmen war und ist, das Kunsthandwerk zu fördern und künstlerisches Design in alle Bereiche des alltäglichen Lebens zu bringen. Damit das gelingt, braucht es neben talentierten Designern auch ein modernes Geschäft, die den Objekte die optimale Auslage bieten. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Das weiß auch Karin Lichtenegger, Geschäftsführerin der Österreichischen Werkstätten: „Unser Laden war in die Jahre gekommen. So wollten wir uns nicht präsentieren.“ Daher entwickelte sie ein neues Store-Konzept am alten Standort in der Kärntner Straße im ersten Wiener Bezirk.

Für das Ergebnis wurden sie nun mit dem German Design Award 2019 in der Kategorie Retail Design ausgezeichnet. IMMO hat Karin Liechtenegger und Kurt Mühlbauer zum Interview getroffen.