Gartenarbeiten im März: Das ist zu tun

Mit den ersten warmen Tagen des Jahres ist die heurige Gartensaison eröffnet. Diese Arbeiten stehen in den folgenden Wochen an:

ÜBERPRÜFEN UND EINKAUFEN

Spätestens jetzt werden Gartenwerkzeuge und -geräte überprüft und falls nötig repariert oder erneuert. Die Saat- und Pflanzgut-Bestände werden kontrolliert und bei Bedarf nachgekauft.

BLUMEN UND GEMÜSE VORZIEHEN

Einjährige Sommerblumen kann man jetzt in Aussaatgefäßen vorziehen. Ein Gewächshaus oder ein Platz am Fensterbrett sind ideal, denn die Samen brauchen Wärme und viel Licht. Nach zwei bis sechs Wochen werden die kleinen Pflänzchen pikiert und mit vier bis fünf Zentimeter Abstand in eine neue Schale oder in einzelne Töpfe gepflanzt. Wer jetzt Vorarbeit leistet, kommt im Frühling schneller zur bunten Blütenpracht.

Auch einige Gemüsesorten wie Paprika, Tomaten oder Zucchini werden im März drinnen vorgezogen. Robuste Arten wie Erbsen, Karotten, Radieschen oder Rettich können schon jetzt direkt ins Beet gesät werden. Da die Nächte noch frostig sein können, sollte man sie jedoch mit speziellen Folien oder Vlies schützen.

BÄUME UND STAUDEN SCHNEIDEN

An frostfreien Tagen werden Obstbäume, sommer- und herbstblühende Ziergehölze sowie Stauden ausgelichtet und wenn nötig auch zurückgeschnitten. Rosen werden frühestens Ende des Monats geschnitten. Ist der Boden frostfrei, kann man Ende März außerdem neue Hecken, Stauden und Beerensträucher pflanzen.

NISTKÄSTEN AUFHÄNGEN

Jetzt können die alten Vogelhäuschen gereinigt und repariert oder neue Nistkästen aufgehängt werden.