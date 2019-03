Garten- und Terassen-Möbel: Ungewöhnliche Farben im Trend

Das Material spielt auch bei Teppichen eine wichtige Rolle, denn sie sind sinngemäß groß im Kommen. Gartenplaner folgen auch in diesem Bereich den Regeln des Maximalismus. So sind die Teppiche zwar fulminant in der Fläche, dafür dezent in der Aufmachung: Ohne Muster und mit Rot oder Blau in den Farben der Saison. Somit ziehen sich die neuen Trends vom Boden bis zur Leuchte.