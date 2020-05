Garten-Reisen durch ganz Österreich

Dabei liegt das Gute doch so nahe: "In den vergangenen Jahren wurde viel Geld in öffentliche Gärten investiert, aber auch die private Gartenkultur ist in Österreich hoch entwickelt. Viele öffnen auch ihre Tür für Besucher", so Plitzka. Manche zeigen ihr grünes Refugium auf Anfrage, andere organisieren einen Tag der offenen Tür. Daher werden im Reiseführer nicht nur öffentliche Parks, sondern auch zahlreiche private Oasen vorgestellt. So wie die von Familie Weber im niederösterreichischen Langenlebarn. Seit über zehn Jahren gestaltet das Paar den Garten nach englischem Vorbild. Beeindruckend ist vor allem der Rosengarten mit einer Fülle an historischen und englischen Sorten.



Karl und Heide Hittmann hegen und pflegen auf ihrem Grundstück in Nußdorf am Haunsberg 900 verschiedene Gehölze und Stauden. Die größte Kräuterspirale der Welt mit einer Beetlänge von 92 Metern, drei Metern Höhe und 21,4 Metern Durchmesser kann man bei den Brüdern Schediwetz in Telfs in Tirol besichtigen.



Besondere Schätze gibt es rund um Schlösser und Klöster. Eine Rarität sind die Prachtgärten von Schloss Hof in Niederösterreich. Herzstück der revitalisierten Anlage ist der in sieben Terrassen angelegte Barockgarten. Zu einem meditativen Spaziergang laden die die Stiftsgärten von St. Georgen in Kärnten ein. Auf 30.000 gibt es hier auch einen Arzneigarten mit 120 verschiedenen Heil-, Gewürz- und Färbepflanzen.