Gärtnern mit Strohballen

Joel Karsten

Statt aus der Erde holen sich die Pflanzen die notwendigen Nährstoffe aus den Halmen. „Etwas Wasser, Dünger und Sonnenschein dazu, und schon beginnt das Innere desStrohballens sich zu zersetzen und produziert dabei die notwendigen Nährstoffe“, erklärtsein System. „Im Herbst gibt man die Reste einfach auf den Kompost und beginnt im Frühjahr wieder mit frischen.“ Diese kauft man am besten direkt beim Landwirt. Fragen Sie bei den Bauern in Ihrer Nähe nach. Im Herbst haben auch manche Gärtnereien undsolche Ballen im Angebot, weilStroh als Dekoration und als Wärmedämmung für Pflanzen benutzt wird.

Bevor es losgeht, werden die Stücke „präpariert“. So nennt Karsten den Prozess, der das Innere der Strohballen zu Kompost umwandelt, der später den Wurzeln der Pflanzen Halt geben soll. Dünger und Wasser sind die Hauptbestandteile dieses Vorgangs. Wer Gemüse anbauen will, sollte darauf achten, dass kein Unkrautvernichter enthalten ist. Über einen Zeitraum von zehn bis zwölf Tagen werden mit sehr viel Wasser rund 500 Gramm Dünger pro Strohballen eingearbeitet.

Dann kann man Setzlinge direkt ins Stroh pflanzen, indem man ein kleines Loch in den Ballen sticht oder wenn nötig etwas Material mit einer Zange herausholt. Samen brauchen eine etwa drei Zentimeter hohe Schicht aus sterilem Substrat, um keimen zu können.

Bei der Auswahl der Pflanzen kommt es darauf an, was man gerne isst: Von Brokkoli über Karotten bis zu Tomaten oder Zwiebeln gedeiht fast jedes Gemüse. Auch Kräuter wie Basilikum oder Schnittlauch kann man auf diese Weise ziehen. Nur für Mais und Spargel sind die Strohballen nicht geeignet. Doch man muss ja nicht jede Sorte selbst anbauen.

