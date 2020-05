Frisch verlegt

Fußboden

Holz zählt nach wie vor zu den beliebtesten Bodenbelägen. Wobei sich vor allem Parkett oderHolzdielen in den letzten Jahren besonderer Beliebtheit erfreuen. Zum einen wirkt es gemütlich, warm und passt sich so ziemlich jeder Einrichtung an. Zum anderen kann man mit gebeizten, lasierten oder lackierten Varianten für zusätzliche Akzente sorgen. Einaus Holz eignet sich für so ziemlich jeden Raum. Beim Parkett kann man zwischen einer einschichtigen (besteht aus massivem Vollholz) und mehrschichtigen Variante (besteht aus zwei bis drei Schichten, wobei meist nur die obere aus Vollholz ist) wählen.

Optisch bietet ein Parkett viele Möglichkeiten, da er sich vor allem durch die Art der Sortierung hervorhebt. Die gängigsten Modelle sind Eiche, Ahorn bis hin zu Zeder oder Kiefer. Die Vielfalt an Holzarten und Farbtönen und Formen ermöglicht eine individuelle Gestaltungsmöglichkeit. Beim Verlegemuster kann man zwischen traditionellem Einstabparkett bis hin zu klassischem Fischgrät-Parkett mit Flechtstruktur wählen.

Ein Dielenboden besteht im Vergleich zum Parkett meist aus massiven Holzleisten und ist in großformatigen Elementen erhältlich. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass etwa Langdielen bis zu sechs Meter haben können. Beliebte Hölzer sind etwa Ahorn, Eiche oder Douglasie. Das Verlegen von Holzdielen ist aufwendig. Falls diese nicht vorbehandelt sind, muss man sie mit Öl, Lasur oder Lack versiegeln.