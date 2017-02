Freie Platzwahl

„133 Ico“ erzeugt dank gerader Linien und gebogener Sitz- wie Rückenlehne eine perfekte Silhouette. Von Cassina in vielen Farben und Ausführungen ab € 1404,– bei designfunktion, Bauernmarkt 12, 1010 Wien, Tel. 01/533 29 87





„Belleville“ besteht aus zwei Komponenten: Einer Sitzschale (wahlweise in Kunststoff oder Holz) und einer Rahmenstruktur. Von Vitra um € 355,– erhältlich. Schottenring 12, 1010 Wien, Tel. 01/405 75 14

Freischwinger bieten zu klassischen Drehstühlen eine spannende Alternative. Bei diesem Modell werden kupferfarbene Beine zum Blickfang. Ab € 199,– zu bestellen über www.westwingnow.de

Die Sitzschale des Holzstuhls „Visu“ verleiht dem Modell gleichzeitg seine charakteristische Form: Von Muuto ab € 444,– bei Einrichtungshaus Scheicher, Neutorstraße 18, 5020 Salzburg, Tel. 0662/84 53 13

„Soft Edge“ ist stapelbar, matt lackiert mit Holz- sowie dunkel lackiert mit Stahlgestell verfügbar. In vielen Farben von Hay um € 329,– bei Scandinavian Design House, Rudolfspl. 13A, 1010 Wien, Tel. 01/533 23 62

„Theodor“ bildet einen neuen Archetypus des dänischen Stuhls, der durch den Mix von Material, Form und Funktion überzeugt. Ab € 1220,– zu bestellen über Brdr. Krüger, Tel. +45/ 30/ 25 61 31, www.brdr-kruger.dk

Robert Stadler knüpft mit dem Modell „107“ an die Bistro-Tradition der Thonet Möbel an. In verschiedenen Ausführungen ab € 360,– bei Hans Taus, Porzellang. 9, 1090 Wien, Tel. 01/319 42 31

Armlehnstuhl „Piña“ ist aus massivem Eschenholz, die Sitzschale wie die Rückenlehne bestehen aus Stahldraht. Von Magis ab € 1020,– bei Inside, Leonhardstraße 46, 8010 Graz, Tel. 0316/33 77 00