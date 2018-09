Finnische Formen: Das "Kastenkabinet"

Blond, zurückhaltend und freundlich. Der Finne Antrei Hartikainen würde in Helsinki nicht besonders auffallen. Trotzdem kennt ihn jeder. Zumindest in der Designszene. Denn der 26-Jährige wird in Finnland als großes aufstrebendes Talent gefeiert. Das beweist die letzte Auszeichnung, die ihn zum „Young Designer of the Year 2018“ kürte.

Traditionell verspielt

Sein Stil ist traditionell finnisch und trotzdem verspielt. Er arbeitet mit klaren Strukturen und schafft gleichzeitig Überraschungen in seinen Entwürfen. Die neue Kollektion „ Bastone“, für die Hartikainen mit den Designern der Marke „Poiat“ zusammenarbeitete, präsentierte er vergangene Woche während der Helsinki Design Week. Sein „Kastenkabinet“ erinnert an einen Vogelkäfig.Dessen sind sich die Designer auch bewusst. „Es fehlt nur noch ein Papagei“, scherzt Timo Mikkonen, Gründer von Poiat.

Zwischen Kunst und Design

Das war auch die Idee, stimmt Hartikainen zu: „Die Kollektion bewegt sich zwischen den Grenzen von Kunst und Design und drückt Wertschätzung für das Handwerk aus.“ Die Konstruktion aus Eiche filtert das Licht und reflektiert verschiedene Farbtöne. Die Außenansicht des Schranks ist teilweise offen, teilweise von runden und schmalen Eichenholzstreifen bedeckt. Die Maße sind : 120 cm breit, 160 cm hoch und 50 cm tief. Erhältlich ab € 5796 bei Agentur Finnsideaut in 3021 Pressbaum.