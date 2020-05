Kuschel-Faktor

Loderndes Feuer, romantisches Flackern, tanzende Schatten an den Wänden und der Wunsch nach mehr Geborgenheit. Feuer ist eine archaische Leidenschaft. In Form von Kaminen oder Kachelöfen hält es nun immer häufiger Einzug, in heimische Wohnräume. Die Nachfrage nach geeigneten Feuerstellen für den privaten Haushalt ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Zum einem liegt es daran, dass eine Feuerstelle gleichzeitig für mehr Gemütlichkeit sorgt. Auf der anderen Seite setzen viele mittlerweile diese Form der Befeuerung als alternative Energieform ein, um Geld zu sparen und möglichst energieautark zu sein. Früher wurden Kaminöfen hauptsächlich in alten Bauernstuben oder in Küchen untergebracht. Heute hingegen stehen sie bei vielen Bauherrn und Wohnungsbesitzern als zentrales Gestaltungselement ganz oben auf der Wunschliste. Ein Grund dafür ist sicherlich auch, dass viele Hersteller mittlerweile verstärkt auf die ästhetische und gestalterische Komponente Rücksicht nehmen. Modelle mit modernen, geradlinigen Formen liegen klar im Trend. Kamine werden in Kombination mit angesagten Verkleidungsmaterialien wie etwa Naturstein zum Blickfang in jedem Raum. Dadurch lassen sich Kamine – egal für welche Variante man sich letztendlich entscheidet – viel leichter in die zeitgenössische Architektur integrieren. „Die Nachfrage bei der Kaufentscheidung bezieht sich immer häufiger auf die Energieunabhängigkeit, die sich viele wünschen. Und es ist auch eine Art Wellness-Station, die man sich in das eigene Zuhause holt“, erklärt Harald Nohava vom Feuerhaus.