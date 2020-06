Die Balance zwischen Wildnis und Korrektur

Ein Biogarten ist ein Stück Land, das wir der Natur zurückgeben und das wir trotzdem hegen und pflegen – so die Definition von Biogärtner Karl Ploberger.

Doch warum entscheiden sich immer mehr Menschen für einen Bio- oder Naturgarten? „Die Gründe sind vielfältig: Die einen wollen keine Problemstoffe vor der eigenen Haustür haben, die anderen haben einfach Freude an der natürlichen Vielfalt“, weiß Werner Gamerith. Er hat gemeinsam mit seiner Frau vor 50 Jahren einen alten Bauernhof gekauft und den Südhang vor dem Haus Schritt für Schritt in einen Naturgarten umgewandelt. Wie er seinen Biogarten für Gemüse und Beeren, den Naturgarten mit Zier- und Wildblumen und den Naturschwimmteich pflegt, verrät er in seinem neuen Buch „Mein Naturgarten“.