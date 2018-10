Eva Benner im Interview: „Farbe bringt Stimmung“

Viele Menschen wünschen sich ein gemütliches Zuhause. Wie gelingt das – auch ohne Umbau?

Wenn man grundlegend etwas verändern will, dann empfehle ich ein sogenanntes Moodboard, eine Art Collage. Dabei legt man sich eine Farb- und Materialwelt zurecht, nach der man sich bei der Einrichtung orientiert. Es geht darum, dass die Einrichtung einheitlich und wie ein großes Ganzes wirkt. Für das Moodboard kann man Ideen aus Zeitschriften sammeln. Auch wenn man in ein schönes Restaurant oder ein Geschäft geht: einfach fotografieren, was einem gefällt und dem Moodboard beifügen.

Wird man dabei überhaupt irgendwann fertig?

Das Schöne ist, dass man sich immer neu erfinden und flexibel sein kann. Heutzutage ist die Einrichtung nicht eine Investition auf Jahrzehnte so wie früher. Wenn man sich wohnlich verändert, kann man Dinge leichter wieder hergeben wie auf dem Flohmarkt.

Womit lässt sich schnell eine andere Stimmung erzeugen?

Malerarbeiten sind relativ einfach. Eine andere Farbe bringt eine andere Stimmung. Das Gleiche gilt für Textilien. Vielleicht mal die Polster und Decken auf der Couch, die seit 15 Jahren dort liegen, ausmisten. Das bringt neue Akzente. Oft wird die Beleuchtung unterschätzt. Die Einzelleuchten sollten durch kleinere Lampen ergänzt werden. Leider gibt es dafür oft zu wenig Wandauslässe. Dann muss man sich mit Steh- und Esstischlampen behelfen.