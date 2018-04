"Einfamilienhäuser müsste man in Österreich für Jahre nicht bauen"

Wäre nicht der typische Weg, sein Einfamilienhaus zu verkaufen und stattdessen in eine kleinere Wohnung umzuziehen?

Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das ganze Haus an eine junge Familie zu verkaufen oder zu vermieten. Wir haben diese Variante "Neustart" genannt. Aber oft gibt es eine starke emotionale Bindung an das Haus und auch an die Umgebung. Das gilt für Eigentümer wie für Mieter. Umziehen würde dann viele überfordern.

Wie sollte man denn heutzutage ein Einfamilienhaus am besten bauen?

Man müsste in Österreich für viele Jahre überhaupt nicht mehr bauen, wenn man anfangen würde, den riesigen Berg an bestehenden leerstehenden Häusern neu zu nutzen. Wenn man aber dennoch ein Einfamilienhaus bauen will, sollte man Möglichkeiten für die Nachnutzung und für die spätere Teilbarkeit gleich mitdenken.

Zur Person: Julia Lindenthal hat Architektur an der TU Innsbruck und an der ETSAM Madrid studiert und in diversen Architekturbüros im In- und Ausland gearbeitet. Ihr Schwerpunkt liegt heute auf Wohnbauforschung und Beratung. Am Österreichischen Ökologie-Institut ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich "Stadt Bau Region". Die 46-Jährige beschäftigt sich dort neben der Revitalisierung leerstehender oder untergenutzter Gebäude mit den Themen "Wiederbelebung von Ortszentren" und "Kreislaufwirtschaft in der Baubranche".

