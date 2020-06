Eine unendliche Reise

In Amerika traten die ersten Fertighäuser Mitte des 18. Jahrhunderts auf. Die Zeit der Goldgräber war angebrochen und der enorme Zuzug in den Westen der USA erforderte neue Wohnraumlösungen. Man konstruierte unkomplizierte Bauweisen (vorgefertigte Holzelemente), die man auch ohne Fachpersonal errichten konnte. "Damals war der Rohstoff Holz in unerschöpflicher Menge vorhanden und die Bauweise denkbar einfach. Holzgerüste wurden aufgestellt und mit einfachen Brettern beplankt", erklärt Karin Stieldorf vom Institut für Architektur und Entwerfen an der TU Wien.