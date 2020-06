Eine Million Blumen für die Bundeshauptstadt

Im vergangenen Herbst wurden von über dreihundert Gärtnern der Stadt rund eine Million Tulpenzwiebeln in die Beete der Wiener Gärten und Parks eingesetzt. Die Tulpensorte „Orange Emporer“ wird derzeit mit 234.000 Frühjahrsblühern wie den Stiefmütterchen „Viola cornuta – Happy Day“ ergänzt. Wien wird in den nächsten Tagen in ein Blumenmeer aus Orangetönen verwandelt.