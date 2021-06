Eine Geste für die Gäste

Was kaufen Kunden am meisten?

Tatsächlich die reduzierte, weiße Form – Modelle, die das Zeug zum Klassiker haben oder schon solche sind. Wer Manufakturporzellan kauft, will es schließlich viele Jahre nutzen und sich lange daran erfreuen. Auch das Interesse am neuen Melange-Set von Lucy.D ist derzeit groß. Es ist aus unserer ersten Zusammenarbeit mit der Porzellanmanufaktur Augarten hervorgegangen und in der Formgebung auf das Trinkservice No. 267, ein Entwurf meines Großvaters aus den 1950er-Jahren, der in vielen Wiener Haushalten zu finden ist, abgestimmt.

Spielt die Tischkultur Ihrer Meinung nach eine zu kleine Rolle?

Wenn man bedenkt, wie lange der Kochtrend schon anhält, habe ich schon den Eindruck, dass das Thema nachhinkt. Doch es nimmt Fahrt auf. Das liegt u.a. daran, dass wieder gerne Zuhause gefeiert wird und Gäste eingeladen werden. Man kann beobachten, dass viele sich mit der Frage beschäftigen, was einen guten Gastgeber ausmacht. Wir ermutigen stets dazu, nicht irgendwelchen Normen zu folgen. Beim Tischdecken ist es wie bei der Mode: Sie soll zur Person passen und ein stimmiges Bild ergeben, das nicht aufgesetzt wirkt. Dasselbe gilt für den Tisch: Es zählt Individualität.