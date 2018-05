Ein leuchtendes Zuckerl ist das Design der Woche

Sebastian Wrong hat Licht aus dem 16. Jahrhundert in die Gegenwart geholt. Wie er das gemacht hat? Indem der Mitbegründer von Established and Sons seine neu designte Hängeleuchte mit einer Methode herstellen ließ, die nur im venezianischen Städtchen Murano angewendet wird. Und das auch nur von einer einzigen Familie, in der die traditionelle Glasbläsertradition ein wohlgehüteter Schatz ist und jeder Generation weitergegeben wird.