Ein Jahr im Londoner Kleingarten

Das Fazit der Köchen und Gärtnerin: "Ich könnte in London jeden Abend in ein anderes Sterne-Restaurant gehen. Nirgends wird das Gemüse so schmackhaft sein wie bei mir, wo es aus der Erde direkt auf den Teller kommt."



Buchtipp

Einfache Anleitungen vom Saatgut bis zum Kochtopf: Der perfekte Ratgeber für Garten-Beginner.



Celia Brooks Brown: Die neue Stadt-Garten-Lust. DVA-Verlag, € 25,70