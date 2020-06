Ein Jahr im Garten

An den ersten frostfreien Tagen bekommen Obstbäume und Beerengehölze ihren Verjüngungsschnitt. Dabei wird Totholz entfernt und zu dichtes Astgewirr gelichtet. Am besten nützt man dafür den abnehmenden Mond – im Februar 2015 sind das die Tage zwischen dem 5. und dem 18.

Jetzt kommen die ersten Samen in die Erde. Mediterranes Gemüse wie Tomaten oder Zucchini muss man zuerst im Gewächshaus oder unter Glas auf dem Fensterbrett vorziehen. Ins Beet dürfen diese Pflanzen erst nach den Eisheiligen, wenn keine Nachtfröste mehr drohen. Robuste Arten wie Lauch, Karotten, Salat, Kohlrabi oder Kohl werden gleich im Freien gesät. Das Beet sollte man aber mit einer Folie oder mit einem Vlies bedecken. Sobald die Temperaturen in der Nacht nicht mehr unter 5 Grad sinken und tagsüber auf 15 Grad steigen, hat der Rasenmäher den ersten Einsatz der Saison.

In den Sommermonaten müssen sowohl der Rasen, als auch Blumen und Gemüse gegossen werden – und zwar am besten in den frühen Morgenstunden. Eine automatische Bewässerungsanlage spart Zeit. Ist es sehr trocken, sollte man abends die Beete harken, dann kann der Boden in der Nacht Feuchtigkeit aufnehmen. Umgekehrt werden nasse Böden morgens gelockert, damit die Erde am Tag Feuchtigkeit abgeben kann.