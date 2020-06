Ein grünes Paradies

Schwere Blüten biegen die Äste des Magnolienbaumes, ein Meer an Narzissen und Tulpen füllt die Wiesen und der Duft von goldenen Birnenquitten schwebt in der Luft. Der Garten von Manfred Lucenz und Klaus Bender in Schneppenbaum am Niederrhein (an der Grenze zu Holland) quillt schon fast über vor Blüten, Stauden, Gräsern und Bäumen. Inspiration für die Grünfläche holt sich das Duo in den Niederlanden, England oder Frankreich. Nach 25 Jahren Gartenpraxis haben sie nun ein Buch über ihren Grünraum verfasst. Auf über 180 Seiten gewähren sie Einblick in ihren Arbeitsalltag als Hobby-Gärtner und verraten Tipps rund um die Pflege und Pflanzung von Zwiebelblumen, Bäume, Sträucher, Stauden, Gemüsegarten oder Wasserstellen.