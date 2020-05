Ein einfaches Haus für den Architekten

Bauherr und Architekt in einem - eine Kombination, die sich selten findet, doch bei Andreas Karl war das vor etwa vier Jahren der Fall. Gemeinsam mit seiner Frau wollte er für seine Familie ein neues Einfamilienhaus planen. Simpel und kompakt - lautete das Motto. "Wir haben uns einen budgetären Rahmen gesetzt, den wir nicht überziehen wollten. Lange haben wir überlegt was wir tatsächlich benötigen und angemessen ist. Viele Bauherrn haben das Gefühl, sie müssen bei einem Neubau vielfältige, luxuriöse Extras integrieren, doch nicht immer werden diese genutzt oder gar benötigt", so Karl. Nach einer siebenmonatigen Bauzeit ist ein 170 Quadratmeter großes Haus mitten im steirischen Stocking entstanden, welches auf den ersten Blick durch die außergewöhnliche Gebäudehülle besticht. Die Schwierigkeit des Hanggrundstückes löste der Architekt mit einem Split-Level-Konzept. So konnte ein ebenerdiger Eingang von der Straße ins Haus und von der Terrasse in den Garten ermöglicht werden.