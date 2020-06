Ein Couchtisch hat den Bogen raus

Elegant und gleichzeitig sehr dezent: Dieser Beistelltisch ist ein neutrales Zusatzmöbel, das sich in jeden Raum integrieren lässt. Der Name ist Programm beim Modell "1600 Nurglas", denn es besteht ausschließlich aus diesem Material. Fertig zugeschnittene Glasplatten werden in einem speziellen Verfahren auf rund 800° C erhitzt, bis sie sich über entsprechende Negativformen biegen lassen. Dann müssen sie langsam erkalten, um die vorgegebene Form zu behalten.

Kein Stück gleicht dem anderen. Denn Wellen, Schlieren, regenbogenfarbene Spiegelreflexe, punktförmige Vertiefungen, kleine Blasen oder Einschlüsse sowie feine Kratzer gehören zum Erscheinungsbild. Vor allem die Biegebereiche können leichte Unregelmäßigkeiten aufweisen.