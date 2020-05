Dita von Teese: So wohnt der Burlesque-Star

Wie sehr spiegelt sich Ihr persönlicher Lebensstil in Ihrem Zuhause wider?

Ich habe meine ganze Karriere darauf aufgebaut, mich über meinen eigenen Stil zu definieren. Meine Shows und mein Styling gehen in meinen persönlichen Einrichtungsstil über und darauf lege ich großen Wert. Sowohl mein Haus in Los Angeles als auch das Apartment hier in Paris reflektieren meine Liebe zum Retro-Glamour. Der " Hollywood Regency-Stil" (der Regentschaft-Stil greift auf klassische griechische und ägyptische Formgebungen zurück) inspiriert mich sehr. Mit sterilem Dekor könnte ich nicht leben.



Was Ihrer Meinung nach der perfekte Wohnstil und was ein absolutes No-Go?

Moderner Minimalismus ist für mich untragbar. In einem Hotel, das mir zu steril eingerichtet ist, würde ich nicht bleiben, weil ich mich so nicht wohlfühlen könnte. Vor allem wenn man so viel herumreisen muss wie ich, will man an sein eigenes Zuhause erinnert werden. In Häusern liebe ich es, wenn man überall auf kleine Kuriositäten und Schnickschnack trifft wie antike Bilderrahmen, alte Spieluhren, vergoldete Vogelkäfige, Kronleuchter oder Figuren.