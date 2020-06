Die wahre Schönheit der Blumen

IMMO: Herr Doll, auf welchen Look werden Sie und Ihr Team in diesem Sommer setzen?

Jörg Doll: Ganz wichtig ist einmal, dass wir nicht Trend-hörig sind. Niemand sollte sich, wenn es um seinen Garten oder seine Terrasse geht, von Moden leiten lassen. Ich sage immer: Der beste Stil ist der eigene – man muss nur herausfinden, was zu einem passt und dabei können wir helfen.



Anders gefragt: Was wird denn im Moment von Kunden am besten angenommen?

Wir können hier beobachten, dass sich der Nachhaltigkeitsgedanke mittlerweile in den Köpfen der Leute wirklich durchgesetzt hat. Und das freut mich wahnsinnig, weil ich schon immer geglaubt habe, dass das wichtig ist. Man geht nicht mehr ausschließlich auf Optik, sondern will den Kreislauf der Natur in sein Leben integrieren: Sehr gefragt sind zum Beispiel essbare Pflanzen wie Obstgehölze, Kräuter und alte Gemüsesorten. Aber auch im ganz praktischen Bereich denkt man vielschichtiger: Ein Sichtschutz kann aus Rosmarinhecken und Ribieslsträuchern bestehen. All das sollte natürlich nicht beliebig eingesetzt, sondern ästhetisch anspruchsvoll durchdacht sein.

In welche Richtung bewegt sich die Gartenkunst Ihrer Meinung nach insgesamt?

Man mag wieder wildere Gärten, in denen es sich leben lässt. Also weg von der streng formalen Gestaltung nach klassischem französischem Vorbild hin zur englischen Gartentradition.

Wobei man natürlich realistisch bleiben muss: Es gibt einfach Menschen, die pedantisch sind. Die finden es schrecklich, wenn ihnen beim Essen im Freien ein Würmchen in den Salat fällt. Denen wird man keine wild verwachsene Hausmauer empfehlen. Die wollen auch keinen Sichtschutz, der viele Blätter verliert, weil sie es am Boden gerne aufgeräumt haben. Andere mögen gerade all das, weil das für sie romantisch ist.