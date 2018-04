Die Seele der Natur

Garten

Von Gartenfans wird die Schauspielerin immer wieder nach ihren Tipps gefragt. "Denbloß nicht zu groß anlegen und sich vorher überlegen, wie viel Zeit man investieren kann und will. Wenn man nicht den ganzen Tag imverbringen kann, ist es gut, größere Rasenflächen einzuplanen", weiß sie aus Erfahrung.

Ein Leben in der Stadt wäre für die Schauspielerin, Autorin und Malerin, die lange Zeit in München lebte, kaum mehr vorstellbar. "Die Stadt müsste direkt am Wasser liegen und viel Grün haben wie wie Luzern oder Hamburg. Auch in Wien gibt es viel Natur. Aber in einem Häuserblock, wo weit und breit kein Baum zu sehen ist, würde ich eingehen." Doch auch Stadtbewohner können täglich in Kontakt mit der Natur stehen, findet Kubitschek: "Man kann sich auch in einem Park in Wien seine ganz persönliche Naturoase schaffen. Dazu sucht man sich am besten einen Baum als Freund, den man jeden Tag besucht. Ich habe das viele Jahre mit einem Kastanienbaum hier in der Schweiz gemacht, der nicht gut drauf war, und dem ging es dann nach meinen regelmäßigen Besuchen tatsächlich besser."