Die Schatzsucher

Feilgeboten werden Objekte der Moderne und zeitgenössischen Kunst, Kunst des 19. Jahrhunderts, Silber, Glas und Porzellan, Juwelen, Uhren, Jugendstil, Möbel, Skulpturen, Meisterzeichnungen sowie die Alten Meister. In Wien kümmern sich drei Experten darum, dass die richtigen Möbel in Auktionen gelangen. Ulrich Prinz ist einer davon. Der gelernte Tischler und Restaurator widmet sich seit über 35 Jahren Möbeln, vor Kurzem feierte er sein 20-jähriges Dorotheum-Jubiläum: "Ich gehöre zu den wenigen im Haus, die noch eine Effekten-Schätzmeisterprüfung abgelegt haben. Diese findet ihren Ursprung in der Pfandleihe. Heute würde man zu Effekten Hardware sagen. In meinen Anfängen gab es noch eine Schätzmeister-Struktur, die das Pfandwesen und die Auktionen betrieben haben. Die sogenannten Generalisten, die alles geschätzt haben." Heute wird dieses System im Auktionsalltag nicht mehr gelebt. Generalisten gibt es fast keine mehr. Man setzt auf Experten mit Fachwissen. Insgesamt verfügt das Dorotheum in Wien über drei im Bereich Möbel und dekorative Kunst sowie jeweils einen für Orientteppiche, Textilien, Tapisserien und Design.