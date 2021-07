Design: Studio Job - Erfrischend anders

Im Zuge der Recherchen über Ihre Arbeit stolpert man häufig über den Begriff "angewandte Kunst". In welchem Kontext steht die zum klassischen Produktdesign?

Beide Bereiche stehen in Balance zueinander und wir bewegen uns immer irgendwo dazwischen. Wir wären sehr unglücklich wären wir nur Industriedesigner, ich denke das wäre uns zu wenig. Wir gestalten riesige Skulpturen, Möbel, Installationen – aber wir konzipieren genauso auch ganze Identitäten für Unternehmen wie Godiva oder Landrover. Unser Herz schlägt in erster Linie für angewandte Kunst, aber in verschiedenen Bereichen tätig zu sein, ist das, was uns gefällt und uns absolut Spaß macht.

Das Arbeiten auf unterschiedlichen Gebieten ist ein oft zitierter Ideen- und Inspirationslieferant.