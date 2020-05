Design-Klassiker: Teekanne "Tac 1"

Die Teekanne macht den Tee" - münzt man diesen Werbeslogan nicht auf den Teehersteller, sondern in diesem Fall auf das Modell "Tac 1" um, ergibt sich ein stimmiges Konzept. Niemand Geringerer als der berühmte Bauhaus-Begründer Walter Gropius hat diesen formvollendeten Entwurf für die deutsche Porzellanmanufaktur Rosenthal gestaltet. Die Kanne wurde im Jahr 1969 präsentiert. Benannt wurde diese nach seinem im Jahr 1945 gegründeten amerikanischen Büro The Architects Collaborative - kurz Tac.



Dabei ist eine Hommage an den Kreis entstanden, die sich durch stimmige Proportionen und Radienübergänge zwischen gewölbten und flächigen Zonen auszeichnet. Die geschlossene Halbkugelform der Kanne, in die der Deckel integriert ist, gilt als zentrales Element. Der flache und relativ breite Doppelgriff, der weit nach oben reichende Ausguss und der nach unten verjüngte Boden sorgen für eine unverwechselbare Silhouette.



