Design-Hotspot Rovinj

Wie drei zarte Fäden entspringen die einzelnen Hotelbereiche von der runden Gebäudemitte aus in unterschiedliche Richtungen. Für die Außenhülle wurde das Material "StoVerotec" verwendet. Dabei handelt es sich um Platten und Formelemente, die meistens in Kombination mit vorgehängten und hinterlüfteten Fassaden verwendet werden.

Im Untergeschoß setzte man auf großflächige Fensterfronten, welche das gesamte Gebäude umlaufen. In sattem Schwarz stehen sie in einem spannenden Kontrast zu den geschwungenen, weißen Fassadenelementen. Die Seitenwände der Terrassen und die Verglasung sind ebenfalls schwarz, dadurch wird das schwarz-weiße Farbspiel fortgesetzt. Die Holzböden auf den Balkonen erinnern an ein klassisches Schiffsdeck. "Die Assoziation mit einem Luxusliner ist treffend, da sich das Hotel in einer Bucht befindet. Insgesamt verfügen wir über 236 Zimmer und 12 Suiten", so Peter Lösch, Direktor des exklusiven, neuen Fünfsternehauses.

Beim betreten des "Lone" wird der Blick unweigerlich in die Mitte des Hauses gelenkt: Das lichtdurchflutete Atrium wird von einer in der Mitte hängenden Installation der kroatischen Künstlerin Ivana Franke inszeniert. "Es soll den fließenden Raum betonen. Ich achtete mehr auf die Integration in den Raum, als auf die wirkliche Sichtbarkeit der Installation als Objekt. Trotz großem Volumen ist ihre Natur fragil und ich würde nicht sagen, dass sie aggressiv den Raum dominiert, sie lässt ihn durch sich hindurchfließen", so Franke.

Im Empfangsbereich befindet sich eine weitere Installation: "Im hängenden Garten spricht man nicht?" von Silvio Vujičić. Direkt auf der Wand, erstreckt über zwei Hoteletagen, wurden Holzkisten mit Farnpflanzen versetzt positioniert. Elemente wie Geruch, Klang und Feuchtigkeit stehen bei der Gestaltung im Vordergrund.

Gemeinsam mit 3LHD entwickelte das kroatisch-österreichische Designteam Numen/For Use das Einrichtungskonzept, insbesondere die Möblierung der Zimmer und Appartements. "Spezielle Entwürfe wie etwa die Schreibtische und Betten haben wir extra für das Hotel produzieren lassen. Sie formen ein organisches Ganzes mit den bedruckten Stoffbahnen an der Wand", so Nikola Radeljković von Numen/For Use. Die transformierenden Stühle, die im öffentlichen Hotelbereich aufgestellt wurden, stammen ebenfalls vom Design-Team. "Das Produkt war ursprünglich für den privaten Gebrauch gedacht. Nun fügt es sich ausgezeichnet in diese funktionelle Komposition ein, ist flexibel kombinierbar und sieht in der organischen Architektur einfach toll aus."