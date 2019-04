Der Rahmenkünstler von der Landstraße

Interpretation

Auch die übliche Frage, welcher Rahmen für welches Bild infrage kommt, ist für ihn nur peripher relevant. Wie wichtig ist Stiltreuheit wirklich? Braucht ein Barockbild tatsächlich einen barocken Rahmen? Fragen wie diese machen Wohlleb schon lange nicht mehr fassungslos. „Es gibt kein Muss. Stilbrüche können sehr reizvoll sein. Die Musik zeigt vor, wie das geht“, sagt er und spielt auf ein Konzert an, das er kürzlich besucht hat. Da hat der Pianist zwischen Beethoven, Jazz und Rock ’n’ Roll geswitcht. „Herrlich!“ Ähnlich ist es mit Bild und Rahmen. Das eine ist die Komposition, das andere die Interpretation. Wohlleb sieht sich als Interpret. Einen Eindruck davon bekommt man in den Kunsträumen, die er über seiner Werkstatt eingerichtet hat und wo Ausstellungen stattfinden. Einen weiteren in seinem privaten Reich, wo viele Lieblingsbilder der Wohllebs die Wände zieren. Das ist geradezu eine Leistungsschau an Rahmenvariationen. Jetzt versteht man, weshalb Gerhard Wohlleb aus berufenen Mündern auch gerne als der „Rahmenkünstler“ bezeichnet wird. Er selbst sieht das freilich weniger pathetisch. „Ich habe das große Glück, dass mein Beruf mein Hobby ist. Ich mache einfach die Rahmen, die mir Spaß machen. Und das ist nun einmal unheimlich schön.“