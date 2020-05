Der Kürbis, die vielseitige Riesenbeere

Hexen, Geister und natürlich eine Menge Kürbisse: Sie gehören einfach zu Halloween. In ein paar Tagen ist es wieder so weit und viele dekorieren ihre Häuser und Wohnungen mit dem orangen Gemüse. Der Klassiker ist der ausgehöhlte Kürbis, der mit einem Teelicht zur Laterne umfunktioniert wird. Es muss aber nicht immer das gruselige Halloween-Gesicht sein. Mit Keksformen kann man verschiedene Motive anbringen: Einfach die Ausstechform in die Schale drücken und das Muster mit einem Messer herausschneiden.



Wer es lieber herbstlich und schlicht mag, füllt einen Korb mit Zierkürbissen. Als Tischschmuck kann man diese auch mit buntem Laub, Kastanien oder Äpfeln gut kombinieren. Übrigens: Je weniger Farben, umso festlicher wirkt die Tischdekoration.