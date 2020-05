Der Gartenplan für's ganze Jahr

Jänner

Bei sehr starken Schneefällen sollte man Sträucher und Hecken von der weißen Last befreien. Immergrüne Gehölze verdunsten Wasser und können aus dem gefrorenen Boden keines aufnehmen. Daher sollte man diese an warmen Wintertagen (wenn der Boden frostfrei und trocken ist) alle 14 Tage gießen.



Februar

Obstbäume müssen noch vor dem ersten Blattaustrieb geschnitten werden. Sobald der Boden frostfrei und trocken ist, können wurzelnackte Gehölze gepflanzt werden. Alle drei bis fünf Jahre kann man Bodenproben nehmen und den Nährstoffgehalt prüfen lassen.



März

Jetzt werden Hecken, Kugelbäume und sommerblühende Sträucher geschnitten und gedüngt. Ende des Monats kann man das erste Mal den Rasen mähen und Laubreste entfernen. Jetzt ist es auch Zeit zum Vertikutieren und Düngen. Blumenkästen kann man jetzt mit Zwiebelblumen und Frühblühern (Stiefmütterchen, Hornveilchen, Vergissmeinnicht etc.) bepflanzen.