Demetrios Eames: Enkel der Designikonen

IMMO: Ihre Großeltern zählen zu den bedeutendsten Vertretern des Industrie-Designs. Bis heute gelten sie als wichtige Inspirationsquelle für viele Designer. Wie wächst man mit einem solchen Erbe auf?

Demetrios Eames: Wie bei allen anderen Dingen gibt es auch hier Vor- und Nachteile. Charles und Ray sind eigentlich erst nach ihrem Ableben berühmt geworden. Als ich noch ein Kind war, war der Name weder bekannt noch knüpfte man daran bestimmte Anforderungen. Heute ist es allerdings tatsächlich so, dass der Druck von außen an mich, als direkten Nachfolger immer stärker wird. Das hat auch damit zu tun, dass sich die Leute heute mehr mit dem Thema Design auseinandersetzen.