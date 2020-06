Das Wiener Architekturbüro Sue

Was sind die Qualitäten von SUE?

Ambos :Details in der Ausführung und die Qualität der Räume.

Höller:Die Qualität des Diskurses mit dem jeweiligen Auftraggeber.

Anhammer:Mit der Zeit werden manche Dinge routinierter. Die Unbekümmertheit, mit der wir vielleicht am Anfang an Projekte herangegangen sind, ist weg. Mittlerweile können wir uns sehr gut einschätzen und wissen, was machbar ist und was nicht.

Höller : Was wir auch gelernt haben, ist, dass eine starke Idee am Anfang das Wichtigste ist. Je stärker die Idee, desto besser wird das Projekt und diesen Weg verfolgen wir jetzt viel fokussierter.