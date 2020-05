Das grüne Herz des Gartens

IMMO verlost in Kooperation mit Bosch einen Rasentrimmer ART 26 LI mit Akku und Ladegerät im Wert von 149,99 Euro und einen Elektromäher Rotak 43 im Wert von 269,99 Euro. Die neuen Griffe des Rasenmähers entlasten durch ihre ergonomische Form Muskeln, Sehnen und Gelenke. Zusammengeklappt hat der Rotak in jeder Gartenlaube Platz. Die Grashalme am Rand der Wiese oder unter Büschen schneidet der Bosch-Rasentrimmer. Der Schneidekopf ist drehbar, die Arbeitshöhe kann man verstellen.



Schicken Sie ein Mail (Betreff Rasentrimmer oder Elektromäher) an immo@kurier.at oder eine Postkarte an IMMO-KURIER, 1072 Wien, Lindengasse 52. Einsendeschluss ist der 10. August. Eine Barablöse ist nicht möglich.