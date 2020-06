Christbaumkugel-Werkstatt

Den grössten Teil des Sortiments bilden Kugeln mit etwa sechzig Prozent. Die restlichen vierzig verteilen sich auf Glocken, Tropfen, Zapfen, Sterne und Taler, wobei Letztere zu einer besonderen Spezialität des Hauses zählen. Neben der klassischen Glasware bietet Heidi Rohrmoser auch gefärbte Varianten in Rot, Blau, Grün, Honig und geeistem Blau sowie mit speziellen Farblacken an. Bemalt werden die Kugeln mit wasserlöslichen Acrylfarben mithilfe von Pinseln und kleinen Schwämmen. "Wir fertigen heute noch in unserem Atelier Kugeln mit der alten Goldlüster-Technik an. Dazu wird eine Spezialfarbe mit flüssigen Goldpartikeln verwendet, die man mit einem Pinsel aufträgt und danach im Ofen zwei Mal brennen muss. Dadurch entsteht ein sehr schönes, mehrfarbiges Farbspektrum", sagt Rohrmoser.