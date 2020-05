Bungalow in Graz: Alles auf einer Ebene

Im dritten Bezirk der steirischen Hauptstadt - in Geidorf - errichtete er auf einem 890 Quadratmeter großen Grundstück seinen Bungalow. Durch die einschränkenden Bebauungsbestimmungen musste das Haus ein Satteldach mit einer vorgeschriebenen Neigung aufweisen. "Ausgehend vom Sitzpodest auf der Südterrasse über die Außenwände, wird die Faltung über dem Dach fortgesetzt und umhüllt so den Baukörper. Nebenbei entstand dadurch auch das notwendige Satteldach, ohne dabei als solches in konventioneller Form zu erscheinen."



Die Einbeziehung des Grundstücks in den Wohnraum stand bei der Planung im Vordergrund. Die Grenzen zwischen Haus und Garten sollten möglichst ineinanderfließen. Klarheit, Komplexität und Verspieltheit - drei Schlagwörter, die sich, wie ein roter Faden durch den gesamten Entwurf ziehen. Die teilweise überdachten Terrassen, die direkt ins Grundstück führen, optimieren die gewünschte Verschmelzung.