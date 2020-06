Begrünte Dächer: Ein Garten ganz oben

Die Idee ist nicht neu: Die Babylonier schufen bereits vor über 2000 Jahren die Hängenden Gärten der Semiramis – eines der sieben Weltwunder der Antike. Heute schaffen grüne Dächer auf der ganzen Welt einen Ausgleich zum Grau der Stadt.

Barbara P. Meister zeigt in ihrem Buch "Garden on Top" spannende Projekte in Europa, Asien, Australien und Amerika. Die Bandbreite reicht dabei von komplett mit Rasen bewachsenen Dachflächen über bunte Gärten samt Bäumen und Pool bis zu schlichten Terrassen mit reduzierter Bepflanzung. Auf einem Dach in der Wiener Innenstadt (großes Bild) entstand zum Beispiel eine großzügige Landschaft aus weißen Quarzitplatten, Edelstahltrögen mit Gräsern und Stauden, Holzstegen und einem Wasserlauf.

Im australischen Sydney versteckt sich ein Garten im 25. Stockwerk eines Wohngebäudes. Weil ein echter Rasen hier kaum überleben würde, hat man sich für eine zentrale Kunstrasenfläche entschieden. Dank der niedrigen Hecke kann man im Liegestuhl die Aussicht auf die City genießen.