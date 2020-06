Gebäude der Spätmoderne

In vielen Ländern wie etwa der ehemaligen DDR, der ehemaligen Sowjetunion oder auch in Ex-Jugoslawien gibt es noch heute Bauwerke, die unverkennbar den Stil der einst nichtdemokratischen Regierungszeiten tragen. Sei es in Form von klassisch totalitären Ansätzen bis hin zu imposanten Prachtbauten mit der Handschrift des sozialistischen Klassizismus. Politik beeinflusste die damalige Architektur. In der Slowakei lassen sich ebenfalls Beispiele aus der Zeit des verhältnismäßig kurzen totalitären Regimes (im Vergleich zu anderen Staaten wie etwa Deutschland oder Russland) finden.