Auszeit in den Gipfeln

Haus Hannes Schneider/Stuben Arlberg

Schneider brachte den Skilauf zum Arlberg. Er war der Erfinder des Stemmbogens, der „Arlberg Hocke“ und gründete die erste Skischule in St. Anton. Hotelière Gertrud Schneider erwarb sein Kindheits- und Jugendhaus und renovierte 2015 das Gebäude: Entstanden ist ein Chalet mit sechs Zimmern sowie Suiten.

Koch, Butler und Chauffeur sind für das Rundumwohl der Gäste zuständig. Einzelne Möbel verweisen auf die Fünfziger Jahre, andere zeigen sich mit reduzierten Linien. Zudem fügen sich rustikale Entwürfe in das eklektische Erscheinungsbild.Altholz wurde revitalisiert und in die Raumstrukturen integriert. www.househannesschneider.at

Hotel Priesteregg/Leogang

16 Chalets (davon zehn Berg-, drei Premium- sowie ein Luis Trenker- und ein Willy Bogner-Chalet) befinden sich auf einem Hochplateau in 1100 Meter Höhe im Bergdorf Priesteregg, eingebettet vor den Leoganger Steinbergen. Letzteres (im Bild) bietet mit 150 m2 großzüigiges Wohngefühl.

Für den Bau wurde Zirbenholz und Naturstein verwendet, Außen- und Innenwände sind mit Altholz verkleidet. Das Innere wird von hellen sowie warmen Farben dominiert, vereinzelte antike sowie moderne Stücke komplettieren das Einrichtungskonzept. Vorhänge, Tischwäsche, Kissen und Tücher sind aus handgewebtem Leinen gefertigt. www.priesteregg.at

rittis Alpin Chalet/Ramsau am Dachstein

Die Bauzeit der sechzehn Chalet-Apartments und zehn Doppelzimmer waren mit 365 Tagen knapp bemessen, doch der russische Langläufer Yury Alexandrovich Komlev errichtete in Rekordzeit in der Nähe der 4-Berge-Skischaukel (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen, Reiteralm) die exklusive Anlage.

Unternehmen sowie sämtliche Gewerke stammen aus der Region. Sichtbar gelassene Holzbalken dominieren den schlichten Einrichtungsstil, jedes Zimmer verfügt über eine Sauna und einen Kamin. Reduziert zeigen sich auch die Räume. Innen wie außen wurde auf Fichten- bzw. Lärchenholz gesetzt. www.rittis.com

INNs Holz Chaletdorf Böhmerwald/ Ulrichsberg

Die elf Häuser befinden sich in der Ferienregion Böhmerwald. Den gestalterischen Aufgaben näherte man sich traditionell und bodenständig. Loden, Leinen, Hölzer wie Zirbe, Lärche oder Fichte und natürlicher Lehmputz – so die Grundbeschaffenheiten der Chalets – unterstreichen den Wunsch nach ehrlichen Materialien.

Weiter geführt wird dieser Gedanke auch bei den Accessoires bzw. bei der Wahl der Möbel- und Dekorstoffe, die aus heimischen Betriebe stammen, die heute noch nach alter Handwerkskunst produzieren. Jedes Chalet verfügt über eine Küche, zwei Bäder, und zwei Schlafzimmer. Eingeheizt wird zum Teil traditionell mit einem Kachelofen. www.innsholz.at

ZillerSeasons/HochLeger/ Zell am Ziller

Bereits in 3. Generation ist das Resort (bestehend aus den vier Bergchalets „HochLeger“- in Aschau auf 1054 Metern Höhe, der „ZillerLodge“ - Golfplatz Uderns und „DasPosthotel“ -Zell am Ziller) in Familienhand. Verweise auf die Region sind in Materialien wie Holz, Filz und Leinen zu sehen.