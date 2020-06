Außergewöhnlich Bauen mit Charakter

Mit welchen Problemen kämpft man als Architekt bei der Gestaltung von großen Wohnhausprojekten?

Probleme gibt es eigentlich keine. Das Einzige was uns auffällt ist, dass sich Bauträger lieber strikten Vorschreibungen widmen und sich eher selten darüber hinaus bewegen wollen. Da sind dann vorgefertigte Tatsachen wie etwa: Eine 110 Quadratmeter große Wohnung braucht fünf Zimmer. Doch wir glauben, dass die Nachfrage auch nach anderen Wohnungstypen besteht. Warum soll ein Zweipersonenhaushalt kein Anrecht auf mehr als eine Zweizimmerwohnung haben? Hier fehlt den Bauträgern noch ein bisschen der Mut. In Wien geht zurzeit fast jede Wohnung zu jedem Preis weg. Die Nachfrage ist enorm.



Einen starken Zuwachs erlebt man in puncto Vorsorgewohnung, hier lockt natürlich die steuerliche Absetzbarkeit. Doch in puncto Gestaltung ist das unserer Meinung nach eher mit Vorsicht zu genießen. Vorsorgeprojekte orientieren sich primär nicht am Bedürfnis des Bewohners, sondern nur am finanziellen Ertrag. Für die Stadtentwicklung bedeuten solche Häuser den Tod, denn dadurch bleiben die Liegenschaften unveränderbar.



Das klingt alles sehr bürokratisch. Bleibt dabei die Kreativität auf der Strecke?

Nein, überhaupt nicht, wir fühlen uns in diesem Bereich sehr wohl. Im Vergleich zu privaten Auftraggebern ist das Arbeiten für öffentliche Bauherren sicherlich ein anderes. Unsere Partner konfrontieren uns vorwiegend mit Professionalität, das erleichtert unsere Arbeit enorm. Beim Wohnungsbau geht es weniger um Geschmack als um strukturelle Stellungnahmen, die man erbringt. Wenn man einen Wohnbau plant, trägt man auch eine große Verantwortung gegenüber den Bewohnern.



Kostenoptimierung ist ein ständiger Begleiter. Wir haben gelernt damit umzugehen. Wenn wir etwa zusätzliche Fensterflächen benötigen, werden uns diese immer wichtiger sein als eine großartige Fassade. Die Außenhülle sieht man selten, mit strukturellen Möglichkeiten im Inneren hingegen muss man den Alltag bewältigen. Der Dialog zwischen allen Parteien ist unheimlich wichtig.