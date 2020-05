Schaffen Sie Platz

Unaufgeräumte Zimmer, Bücherstapel am Boden und Kleingegenstände in der verwahrlosten Zimmerecke. In fast jedem Haushalt würde man kleinere oder größere Problemfälle solcher Art finden. Im Laufe der Jahre kann sich viel Nützliches, aber auch Unpraktisches in einer Wohnung ansammeln. Oft verliert man den Überblick darüber, was in den eigenen vier Wänden tatsächlich benötigt wird, und was eventuell die Funktionalität des jeweiligen Bereiches stört. Deshalb ist es wichtig, mindestens ein Mal im Jahr das gesamte Wohnkonzept genauer unter die Lupe zu nehmen und jeden Raum nach Schwachstellen zu durchsuchen. Doch es muss nicht immer alles auch in der Tonne landen. IMMO verrät Ihnen ein paar wichtige Tipps, wie Sie wieder Ordnung in Ihr Zuhause bringen können: