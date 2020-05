Auf dem Holzweg in die Zukunft

Aber auch beim Einfamilienhaus sind mit Holz formidable Ergebnisse zu erzielen. Der Grazer Gerhard Mitterberger erhielt 2011 den Preis für "Das beste Haus" in der Steiermark für sein "Haus F" in Rinnegg in Murau, ausgestattet mit Lärche im Außenbereich, Fichten-Brettschichtholz als Tragkonstruktion und elegantem, dunklem, fein gemasertem japanischen Kirschenholz.