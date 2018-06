Architekturtage 2018: Die spannendsten Veranstaltungen

Die Programm-Highlights aus den Bundesländern im Detail:

Im Burgenland wirft „Architektur Raumburgenland“ einen Blick auf historische Kleinstädte – große urbane Zentren fehlen bekanntlich. In Zeiten hoher Bautätigkeit und gleichzeitiger Verödungen in den Ortskernen erkunden mehrere Filme das Potenzial von Kleinstädten mit weniger als 20.000 Einwohnern.

Das „Architektur Haus Kärnten“ lädt zu drei Spaziergängen, um die Baukultur in Klagenfurt zu erkunden.

Die positive Stadt- und Ortsentwicklung steht in Oberösterreich am Programm – kuratiert vom architekturforum oberösterreich. In Haslach, Leonding, Linz, Wels und Ried im Innkreis gibt es Diskussionen, Filme und Ausstellungen zu diesem Thema.

Eine Live-Schaltung vom Architekturhaus in Salzburg zu offenen Ateliers, spannenden Häusern und Baustellen im ganzen Land Salzburg hat die „Initiative Architektur“ in die Wege geleitet.

In der Steiermark werden in einem Parcours durch die Landeshauptstadt Graz an ungewöhnlichen Orten Filme über Architektur, Städte und ihre Menschen gezeigt. Im Film „The Competition“ (2013) etwa geht es um einen Wettbewerb für das zukünftige National Museum of Art in Andorra, an dem die Star-Architekten Jean Nouvel, Frank Gehry, Dominique Perrault, Zaha Hadid und Norman Foster teilnehmen.

In Tirol rückt das Hauptbahnhof-Areal während der Architekturtage in den Fokus. Dabei handelt es sich um eine innerstädtische Fläche, die weitgehend unbekannt in der öffentlichen Wahrnehmung ist. ÖBB-Mitarbeiter führen zu ihren „Orten der Arbeit“: in die denkmalgeschützte Remise und in die Werkstatt, wo Lokomotiven gewartet und repariert werden.

In Vorarlberg wird ein Wanderkiosk zum Treffpunkt, Werkstatt, Atelier und Stammtisch. Dazu gibt es ein Pop-Up-Kino und einen Architekturspaziergang, der durch die Bludenzer Industrie- und Zuwanderergeschichte anhand baulicher Strukturen führt.

Die von „Orte“ zusammengestellte Filmreihe präsentiert heimische und internationale Baukünstler in Niederösterreich.

Das Umspannwerk Favoriten wird in Wien zur Festivalzentrale. In einem von der Österreichischen Gesellschaft für Architektur kuratierten Film- und Ausstellungsprogramm rückt das Thema Raumfahrt, Weltall und Elektrizität in den Mittelpunkt.