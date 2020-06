Architektur ohne Grenzen

Geht nicht, gibt’s nicht. Zumindest in der Architektur scheint nichts mehr unmöglich zu sein. Dank moderner Baustoffe und Werkzeuge können Planer und Ingenieure heute Bauwerke realisieren, die früher undenkbar waren. So gut wie jede Form und Größe ist technisch machbar. Das Buch "The Sky’s the Limit" (was so viel heißt wie nach oben sind keine Grenzen gesetzt) zeigt die Arbeiten von jungen und etablierten Architekten rund um den Globus. Unter den Projekten sind sowohl temporäre Installationen als auch dauerhafte Bauwerke, Einkaufszentren und Museen, Wohnhäuser und Kirchen, Restaurants und Theater. Gezeigt werden spektakuläre Fassaden und neuartige Ausprägungen von Wänden, Decken und Böden.

Beispiele wie diese zeigen, was in der Baukunst schon heute möglich ist. Was in Zukunft machbar sein wird? Wir werden sehen.