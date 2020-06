Architektonisches Bekenntnis zur Region

Werkstoffe aus der Region spielten bei der Planung eine wichtige Rolle. "Der Esstisch wurde aus unbehandelter Eiche maßgefertigt, ebenso die Sitzbank im Eingangsbereich. Bei den Böden haben wir uns für dunkle Eiche entschieden. Generell haben wir versucht, bei der Materialauswahl auf heimische Produzenten zu setzen", so Hamberger. Ein weiterer Blickfang ist der Kamin im Wohnzimmer, der in Form eines weißen Kubus auch als Raumteiler fungiert. Der Entwurf wurde aus FibreC (einer Kombination aus Beton und Glasfaser) hergestellt und stammt ebenfalls aus Österreich.



Bei der Einrichtung hingegen setzte man auf internationales Design. Sechs Lampen (Hersteller Moooi) in unterschiedlichen Größen hängen an Fiberglasfäden vom Plafond des Obergeschoßes bis zum Essbereich in der unteren Ebene hinunter. Entlang der offenen Treppe werden sie zur hängenden Skulptur. Über dem Esstisch sorgen sie für das richtige Licht. Beim Bad setzte man auf die luxuriösen Mosaikfliesen von Bisazza. Die changierenden Fliesen an Podest und Wand bilden einen wunderschönen Rahmen für die Badewanne. Großflächige, schmale Fenster sorgen für eine harmonische Verbindung zwischen innen und außen.

steininger-designers

Das Unternehmen wurde vor mehr als 78 Jahren gegründet. Martin Steininger, ausgebildeter Bau- und Möbeltischler mit einem Studienabschluss für Raum- und Designstrategien, übernahm im Jahr 1999 den Familienbetrieb. Mit der neuen Generation spezialisierte sich die Firma auf handwerkliche Fertigungstechniken, eine starke Design-Orientierung und maßgeschneiderte Einrichtungskonzepte.