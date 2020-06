Alles im grünen Bereich

18 bis 24 Monate vergehen zwischen Aussaat und Ernte, dann ist Rollrasen verkaufsbereit: Das Fertigprodukt wird in Rasenschulen groß gezogen – auch in Österreich. Die riesigen Anbauflächen werden regelmäßig maschinell gemäht, mit schwerem Geschütz gedüngt und nach Bedarf mit filigran wirkenden Bewässerungssystemen besprüht. Bodenpflege versteht sich von selbst. Fertigrasen ist die optimale Lösung für ungeduldige Gärtner. Sie haben kein Problem mit Samen, die starker Regen wegschwemmt. Schwierigkeiten mit minderwertigem Saatgut, das nicht keimen will, bleibt ihnen erspart. Die Erosionsgefahr des Bodens ist durch die schnelle Verlegung verringert. Baumarkt Hornbach bietet das verderbliche Gut nur auf Bestellung an. 50 cm x 2 m kosten 4,10 €, die Lieferung je Palette mit 50 kommt auf zirka 50 €. Verlegung exklusive.