Ab in die Manege

Der britische Schauspieler Jude Law hat Geschmack. Stets beweist er Stilsicherheit, sei es bei der Auswahl seiner Filmrollen oder seines Kleidungsstils. Vor Kurzem bewies er das auch bei seiner Hotelauswahl während seiner Dreharbeiten zu dem Film 360° in Wien. Denn der Brite nächtigte in dem erst kürzlich eröffneten "25hours Hotel" in der Wiener Lerchenfelder Straße - einer rebellischen Ausnahmeerscheinung unter den typischen Designhäusern der Stadt.