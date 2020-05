90 Jahre jung und kein bisschen alt.

Italiener haben Geschmack – eine Tatsache, die nicht nur in der Mode, sondern und vor allem auch in der Möbelindustrie unumstritten ist. Der Anteil der Unternehmen, deren Wurzeln am Stiefel verankert sind, ist im weltweiten Vergleich überproportional hoch. Eines davon ist die 1925 in der italienischen Provinz Brianza gegründete Firma Porro. Der Ursprung basiert auf der Herstellung von Originalnachbauten. Giulio und Stefano Porro haben sich darauf spezialisiert, französische und englische Einrichtungsklassiker für die gehobene Mailänder Kundschaft zu fertigen. Erst in den 1950er-Jahren begann das Unternehmen, sich mit modernen Einflüssen auseinanderzusetzen und entwickelte fortan ein eigenständiges, moderneres Sortiment.