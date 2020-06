2 Brüder, 1 Erfolg

Wer ist der potenzielle Sieger-Kunde?

Nicht derjenige, der sich zum ersten Mal in seinem Leben ein Service gönnt. Es ist jemand, der etwas Hochwertiges sucht und erkennt, was unsere Porzellan-Serie „My china!“ repräsentiert. Wir treffen sicherlich auch eine ganz spezielle Geschmacksrichtung, die nicht jedermanns Sache ist. Der Wunsch nach einem hochwertigen Porzellan-Service wird nie in einem Spontaneinkauf enden. Darauf bereitet man sich in der Regel sehr gut vor. Die Kollektion „Wunderkammer“ etwa ist sehr markant und meiner Meinung nach das Anspruchsvollste, was wir bieten. Obwohl es die wohl klassischste aller Dekorfarben hat – Kobaltblau.